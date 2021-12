Portici, la società ufficializza un nuovo centrocampista

Un buon avvio di stagione macchiato da un crollo inspiegabile e da una serie di risultati negativi. Il Portici di Savio Sarnataro sta vivendo un momento di grande difficoltà e le due sconfitte consecutive rimediate nell'ultimo periodo richiamano all'ottobre e al novembre da incubo. Dopo la vittoria contro il Sant'Agata, la compagine partenopea sembra aver perso nuovamente lucidità e le disfatte con Trapani e Cittanova hanno aumentato il malumore dell'ambiente.

La società si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa e accrescere il tasso tecnico. Con una nota ufficiale, il club ha comunicato l'ingaggio di Giulio Carotenuto, centrocampista con un passato in forza a Cavese e Paganese: "La SSD Portici rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Giulio Carotenuto. Centrocampista classe 1998, ha indossato in carriera le maglie di Cavese in Serie D e Paganese in Serie C con cui ha collezionato oltre 80 presenze. Indosserà la maglia numero 23 La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese".