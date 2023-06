Portici Juniores Campione d'Italia: battuto l'Alcione Milano nella finale Scudetto di Serie D

Il Portici è Campione d’Italia al termine del campionato Juniores Under 19 di Serie D. Allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino è andata in scena la finale Scudetto contro l’Alcione Milano. La squadra guidata da mister Giuseppe Lepre ha vinto la gara ai calci di rigore, mettendo la parola fine all’avventura iniziata lo scorso agosto. Undici azzurro che, nonostante lo svantaggio iniziale, è stato abile ad agguantare il primo pareggio a dieci dall’intervallo: ci ha pensato Nocerino, con un’iniziativa personale, a trovare il varco giusto su deviazione sfortunata di un difensore. Nella ripresa, l’Alcione si è riportato avanti dal dischetto. L’inferiorità numerica non ha frenato il Portici, 2-2 in extremis: in pieno recupero, ancora Nocerino è stato protagonista sugli sviluppi di un piazzato. La lotteria dagli undici metri ha premiato il team campano che si è laureato Campione d’Italia.

Dopo aver chiuso la regular season al secondo posto dietro la Casertana, il Portici ha affrontato i playoff. Al primo turno, gli azzurrini hanno eliminato il Matese nello scontro diretto. Nella fase a gironi interregionali invece il doppio confronto con Bitonto e Alma Juventus Fano: pari in trasferta con i pugliesi, vittoria casalinga con i marchigiani. Nell’ultima fase, la squadra di Lepre ha battuto ed eliminato Sorrento, Cavese e Ostiamare.