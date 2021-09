Portici, ingaggiato un esterno d'attacco: c'è l'ufficialità del club

Giovanni Romano, ex calciatore di diverse squadre campane, approderà agli ordini di mister Savio Sarnataro. L'ala destra andrà a rinforzare l'organico azzurro e offrirà una valida variante allo staff tecnico per quanto concerne la zona laterale del campo

Il Portici sta lavorando per rifarsi il look in vista dell'imminente inizio della nuova stagione sportiva. Il sodalizio azzurro, archiviata la salvezza agguantata nel corso dell'ultima annata, è deciso e convinto nel disputare un campionato tranquillo e migliore rispetto al precedente. Dunque, la società sta operando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Savio Sarnataro. L'ultimo arrivo in casa porticese è l'esterno offensivo Giovanni Romano. Già rodato nel palcoscenico dei dilettanti e conoscente della categoria, il venticinquenne - in forza alla Polisportiva Santa Maria Cilento nel corso della competizione passata - andrà a potenziare le corsie della squadra. Abile nel muoversi su entrambi i fronti, il calciatore predilige il lato destro che permette di esprimere al meglio le sue qualità.

Con un passato anche in Serie C, la duttile pedina d'attacco offrirà allo staff e ai compagni una valida alternativa sul doppio versante da gioco: "La SSD Portici 1906 rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Giovanni Romano. Esterno d’attacco classe 1996, ha indossato in carriere la maglia dell’Aversa in Serie C e in Serie D, oltre a quella del Savoia e del Santa Maria Cilento. La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese".