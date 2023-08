Portici eliminato dalla Coppa Italia di Serie D: i rigori del San Ciro premiano il Manfredonia

Il Portici non supera il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, con il Manfredonia arriva una sconfitta dagli undici metri. Il debutto del club, preso in gestione dalla Casa Reale, è amaro. Al San Ciro, gli ospiti passano con la lotteria dei calci di rigore. Primo tempo avaro di emozioni sul suolo napoletano, le squadre soffrono il caldo e una condizione fisica ancora precaria. Non si registrano grandi occasioni, tra le due squadre infatti regna l’equilibrio, con la sfera che resta praticamente nella zona centrale del campo. Gli uomini di Teore Grimaldi cercano di non offrire spazi agli avversari, a loro volta i ragazzi di Cinque tengono a distanza i padroni di casa. Nasce una partita più tattica che tecnica, nessuna azione degna di nota da segnalare e un primo tempo che va in archivio sul risultato di 0-0. Il punteggio non cambia nel corso della seconda frazione, da registrare soltanto un paio di guizzi per il team napoletano che, tuttavia, non trova il modo di impensierire Antonino. Al termine dei tempi regolamentari, in cui la noia prende la scena, Portici e Manfredonia si sfidano dal dischetto. I rigori premiano la truppa di Cinque che sbanca il San Ciro (2-3 d.c.r., ndr) e costringe i campani all’uscita anticipata dal torneo.

Nel pre-partita c’è stato anche il messaggio di Emanuele Filiberto: “Da oggi inizia il nostro progetto, siamo carichi e felici. Iniziamo questo percorso con passione, dedizione e amore per la città e per i tifosi. Sono certo che quest’anno faremo tutti insieme una stagione molto bella, spero di vedervi presto”.