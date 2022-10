Portici, colpo a centrocampo: preso Davide Di Gennaro

Un nuovo acquisto per il Portici di Savio Sarnataro. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni dell'esperto Davide Di Gennaro, ex giovanile del Milan e reduce da diverse esperienze con maglie di massima serie e di categoria cadetta. Questo l'annuncio della società: "La SSD Portici rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Davide Di Gennaro. Prodotto del settore giovanile del Milan con il quale è stato inserito nella lista della Champions League vinta nel 2007. Per lui tanta Seria A con Reggina, Cagliari e Lazio e la vittoria di tre campionati di Serie B con Cagliari, Palermo e Bologna. La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese".