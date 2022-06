Il Portici annuncia la separazione dal direttore sportivo Amarante: la nota

Una nota ufficiale per annunciarne la separazione. Il Portici ha comunicato l'addio di Alessandro Amarante nel ruolo di direttore sportivo. Il dirigente, tra i protagonisti nella salvezza agguantata con diverse giornate d'anticipo, non sarà più all'interno dello staff societario. Questa la notizia diramata dal club: "La SSD Portici comunica che Alessandro Amarante non rivestirà più la carica di Direttore Sportivo per la prossima stagione. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutto lo staff e la società. Grazie al suo operato abbiamo sempre raggiunto traguardi importanti e nonostante la divisione delle strade professionali Amarante farà sempre parte della nostra famiglia. Grazie direttore".