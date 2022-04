Portici-Acireale, divieto di vendita dei tagliandi per gli ospiti

Trentaduesima giornata del Girone I di Serie D alle porte. Il Portici di Savio Sarnataro, reduce da due pareggi consecutivi contro Paternò e San Luca in trasferta, ospiterà l'Acireale allo Stadio San Ciro. Un appuntamento sulla carta complicato per la brigata partenopea, intenzionata a chiudere positivamente una stagione che non ha molto altro da dire. Il gruppo napoletano, infatti, è pronto a tagliare il traguardo salvezza con diversi turni d'anticipo: tuttavia, l'obiettivo è chiudere l'annata nel miglior piazzamento possibile. In Campania approda la truppa siciliana, quarta della classe e orientata ad agganciare il treno in vetta.

Non ci sarà possibilità di seguire la squadra in trasferta per gli ospiti. Il Prefetto ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per motivi di sicurezza pubblica. Di seguito, il comunicato ufficiale del Portici:

"Il Prefetto della Provincia di Napoli dispone che per l'incontro di calcio "Portici - Acireale Calcio" in programma presso lo stadio comunale "San Ciro" di Portici (NA) - Domenica 10 aprile 2022 - per motivi di ordine e sicurezza pubblica è adottata le seguente prescrizione: DIVIETO DI VENDITA TAGLIANDI AI RESIDENTI NELLA REGIONE SICILIA.

PROCEDURA PER IL RIMBORSO:

- Per chi ha acquistato online, avverrà automaticamente;

- Chi ha acquistato presso il punto vendita, dovrà presentarsi presso lo stesso con il biglietto cartaceo".