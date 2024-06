La Juventus ufficializza l'arrivo del dirigente dal Napoli: "Lavorerà a stretto contatto con Giuntoli"

Per un Giovanni Manna che arriva al Napoli dalla Juventus, c'è chi fa il percorso inverso. Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato l'arrivo del dirigente Giuseppe Pompilio, braccio destro di Giuntoli in azzurro e rimasto per un'altra stagione nel club partenopeo.

"Juventus dà il benvenuto a Giuseppe Pompilio, che lavorerà a stretto contatto con Cristiano Giuntoli", scrive sui social la società piemontese.