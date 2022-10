Pompei, scelto il nuovo allenatore: Carannante guiderà i rossoblù

Dodici punti in sei partite: un avvio di stagione importante per il Pompei, in piena lotta per la zona alta della classifica del Girone A di Eccellenza. Dopo la sconfitta in trasferta sul campo dell'Acerrana, i rossoblù si stanno preparando per la sfida interna col Napoli United. Confronto al vertice per due delle squadre che puntano a concludere nella fascia nobile. Il club del presidente Francesco Mango, nelle ultime ore, è stato scosso dalle dimissioni del tecnico Pasquale Borrelli per motivi di salute. La scelta della proprietà e del direttore sportivo Orlando Stiletti è ricaduta sull'ex Savoia, Roberto Carannante. Il nuovo tecnico, dunque, prende in eredità lo spogliatoio per il prosieguo dell'annata.