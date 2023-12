L'ex Napoli torna in panchina e vince 7-0 all'esordio

Il debutto di Gennaro Scarlato sulla panchina del Pompei è stato convincente. Dopo aver ereditato la squadra da Maradona Jr, l’ex difensore del Napoli si è presentato con una vittoria rotonda sul campo della Real Aversa, ultima in classifica e reduce da dodici sconfitte in quattordici uscite. Allo Stadio Bisceglia il gruppo rossoblù ha messo a segno sette gol, come i punti di distacco dall’Acerrana capolista e a una settimana dallo scontro diretto. Pompei subito padrone del campo e, dopo tre palle gol, è stato il solito Malafronte a sbloccarla al 18’. Nella ripresa la squadra di Scarlato ha continuato a macinare gioco e ha dilagato: l’autogol di Annibale (48’) e le reti di Tarascio (61’) e Balzano (72’) sono stato frutto di pregevoli azioni corali. Caso Naturale di testa su calcio d’angolo ha fatto manita (77’), nel finale la doppietta di Simonetti ha sigillato il risultato (0-7). Prosegue il cammino dunque per il club del presidente Mango, per i normanni della Casa Reale è arrivato un pesante ko con contestazione da parte dei tifosi.

Al termine del match, Scarlato ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho chiesto ai ragazzi di non sottovalutare l’impegno. Loro sono ultimi in classifica, non dovevamo considerarla una gara facile, ma dovevamo renderla tale come è accaduto. Al di là del risultato, mi interessava il palleggio e il fraseggio, trovando le giocate. Dopo la prima settimana di lavoro sono molto soddisfatto. Acerrana? Per vincere il campionato devi passare attraverso gli scontri diretti, sono quelle partite belle da giocare. Con una vittoria si può ridurre la distanza e magari si mette un po’ di pressione all’Acerrana. Se ci accorgiamo in partita di non riuscire a vincere, non bisogna perdere”.