Pompei-SC Ercolanese, il derby degli scavi sospeso: il Giudice Sportivo si pronuncia, spunta la data del recupero

Squadra in casa Pompei F. C.

Il derby degli scavi sospeso al 62’ per l’infortunio muscolare, il Pompei avanti di misura nel punteggio e lo Sporting Club Ercolanese costretto a rincorrere. Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito all’interruzione della gara. Di seguito, la nota:

“Il GST, letto il referto del DDG della gara in epigrafe, in cui si rileva: - che al 17^ minuto del 2^ tempo la gara veniva interrotta per un infortunio al polpaccio patito dal DDG; - che si precisava, ai fini degli adempimenti previsti per la ripresa del gioco : a) il punteggio, al momento della sospensione, era di 1 a 0 in favore della Società F.C. Pompei; b) che al momento in cui è avvenuto l'infortunio del DDG la Società F.C. Pompei "doveva battere un calcio di punizione, dalla propria area di rigore a circa 3 mt lateralmente rispetto al limite laterale dell'area di porta, sul versante opposto all'assistente di gara".

P.Q.M. manda alla segreteria del C.R. Campania di fissare la data in cui la gara dovrà essere ripresa, con le modalità sopra precisate”.

Il Comitato Regionale ha stabilito, salvo diverse indicazioni, la data di recupero: si scenderà in campo, ancora allo Stadio Bellucci, il prossimo 8 marzo alle ore 15.00.