"Non avevo mai vinto qualcosa di importante da allenatore", l'ex Napoli trionfa in provincia

In provincia c’è un club che ha scritto la storia: si tratta del Pompei, del presidente Francesco Mango, che ha conquistato la storica promozione in Serie D. Dopo aver battuto il Modica nel doppio confronto nella finale playoff di Eccellenza, la squadra rossoblù ha ottenuto l’accesso al massimo campionato dilettantistico nazionale. E tra gli artefici dell’impresa c’è stato l’ex Napoli, Gennaro Scarlato.

“È inutile fare proclami, sono importanti i fatti. Questi ragazzi hanno sempre vinto e gli ho chiesto un favore. Non avevo mai vinto qualcosa di importante da allenatore, alla squadra ho detto: “Dedicatemi questo successo”. All’inizio non è stato facile perché era una squadra abbastanza abbattuta a livello mentale”, ha spiegato Scarlato a margine del 4-0 rifilato agli avversari nel match di ritorno disputato domenica pomeriggio allo stadio Bellucci.

Il tecnico rossoblù ha continuato: “Ai ragazzi ho detto: “Io sono fatto per voi, voi siete fatti per me e insieme dobbiamo andare a vincere”. Abbiamo ridotto il gap con l’Acerrana, ma non siamo riusciti a raggiungere la promozione attraverso il campionato. Ci siamo rimboccati le maniche, sono contento di aver scritto assieme a loro la storia di questa città e la storia del Pompei Calcio”.

Per Scarlato è stato un grande trionfo. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Benevento e Salernitana, l’ex difensore ha accettato la proposta del numero uno Mango nelle ultime settimane del 2023 e ha raccolto l’eredità lasciata da Maradona Jr. Con un rendimento straordinario nella seconda parte di stagione, il Pompei ha sfiorato la promozione, sfumata con la sconfitta nello scontro diretto con l’Acerrana. Poi l’incredibile percorso nei playoff, superando Nola, Pro Favara e Modica. Per il Pompei si sono aperte le porte della Serie D.