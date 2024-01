La squadra dell'ex Napoli vince in goleada e mette pressione alla prima in classifica

Nuovo segnale al campionato, il Pompei c’è e ci crede: battuta la Mariglianese allo stadio Bellucci. La squadra dell’ex Napoli, Gennaro Scarlato, riprende la marcia in classifica dopo il pareggio di Monte di Procida. Rossoblù vincenti con una prova perfetta, 4-0 ai leoni e balzo a meno tre lunghezze dalla capolista Acerrana, impegnata domani a Cardito contro il Savoia. La partita è senza storia sin dai primi minuti e al 17’ la squadra di casa la sblocca: Guarracino spalle alla porta impegna mezza difesa in area di rigore, liberando spazio per Simonetti che si avventa sul pallone e batte Cappuccio. Passano due minuti e stavolta Guarracino si mette in proprio, scattando sul filo del fuorigioco e insaccando il raddoppio. La Mariglianese non riesce mai a reagire ed il primo tempo è di pura gestione per i ragazzi di Scarlato. Nella ripresa gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma non creano palle gol ed anzi scoprono il fianco alle ripartenze rossoblù. Così al 58’ Simonetti viene servito in profondità, l’ex Ischia tutto solo davanti al portiere sigla il tris e la personale doppietta. L’ex Napoli attinge dalla panchina, anche in virtù del turno infrasettimanale imminente e all’81’, su un batti e ribatti in area, il neo entrato Matute mette dentro il definitivo 4-0.

Il tabellino

FC Pompei: D’Agostino, Balzano, Riccio, Di Girolamo (61’ Velotti), Arrivoli, Tarascio (65’ Matute), Del Prete, Casillo (61’ Caldiero), Caso Naturale (82’ Di Paola), Guarracino (75’ Baumwollspinner), Simonetti. A disp.: Mele, Tomolillo, Marzano, Marasco. All.: Scarlato

Mariglianese: Cappuccio, Massaro (78’ Cuomo), Mautone (61’ Schena), Varchetta, Ciaravolo, Oliva, Sannino, Barillaro (61’ Siniscalchi), Alario, De Iulis, Bacio Terracino (72’ Spinola). A disp.: Diodati, Prencipe, La Montagna, Autiero. All.: Polverino

Arbitro: Corrado di Napoli. Assistenti: Pipola (Ercolano), Vatiero (Agropoli)

Marcatori: 17’ Simonetti, 19’ Guarracino, 58’ Simonetti, 81’ Matute

Ammoniti: Simonetti (P); Sannino, Polverino, Ciaravolo (M)