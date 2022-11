Pompei, il dg Galasso dopo il ko con l'Ischia: "Presi in giro dalla designazione arbitrale, gestione inspiegabile"

È andata in archivio la gara tanto attesa tra il Pompei e l'Ischia: gli isolani si sono imposti allo Stadio Bellucci con la doppietta di De Simone e la rete di Matute. Per i rossoblù si sono avvicendate le finalizzazioni di Di Pietro e di Malafronte. La partita, tuttavia, lascia anche qualche polemica per due situazioni che restano ancora dubbie: la rete annullata a Galesio e un potenziale rigore non fischiato su Tedesco. Il direttore generale di casa, Eugenio Galasso, ha così commentato al triplice fischio: "Ci sentiamo profondamente presi in giro dall'odierna designazione arbitrale, non è possibile che una gara di cartello come questa venga affidata a gente non all'altezza della situazione. E non mi riferisco solo al gol ingiustamente annullato a Galesio o al rigore non concesso a Tedesco, costato poi l'espulsione del nostro mister. L'arbitro ha permesso, ad esempio, al portiere avversario di perdere tempo fin dai primi minuti, senza mai ammonirlo. È andato vicino alla panchina ischitana mostrando il giallo, per poi cambiare idea. Una gestione dei cartellini davvero inspiegabile. Siamo delusi perché vediamo buttati al vento gli sforzi economici, di tempo e di lavoro messi in campo dal nostro presidente, dagli imprenditori e da tutti quelli che supportano il Pompei. Nel calcio dilettantistico sappiamo bene che non c'è ritorno economico, nonostante i tanti investimenti che si fanno, ma per noi, al di là della categoria, il calcio è una cosa seria. Lavoriamo tutta la settimana per la gara da affrontare il sabato e non ci va di veder buttato tutto al vento per un direttore di gara non all'altezza o un assistente in ritardo sulle azioni. Ho perso il conto di quanti gol ci hanno già annullato ingiustamente quest'anno. Non vogliamo favoritismi, ma neanche essere presi in giro. C'è bisogno di rispetto".