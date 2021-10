Pomigliano, arriva La Ferrara per l'attacco: l'ex Milan andrà a potenziare il reparto offensivo

Zero punti in classifica, una situazione tutt'altro che entusiasmante e una squadra che ha dimostrato diverse lacune in campionato. Un solo gol messo a segno nell'ultima sfida contro l'Audax Cervinara, ben cinque incassati per una difesa che deve registrare i meccanismi quanto prima. Il Pomigliano di Di Nola è in un periodo delicato, serve una reazione per invertire il trend. Un obiettivo da raggiungere a partire già dal confronto con la Vis Ariano Accadia in trasferta.

Nel contempo, la società partenopea si è assicurata le prestazioni di un attaccante ex Milan. Si tratta di Cosimo La Ferrara, classe 1998 e con un'esperienza pregressa con la casacca rossonera:

"Il Pomigliano Calcio ufficializza l'acquisto dell'attaccante Cosimo La Ferrara. Una trattativa fortemente portata avanti dal ds Enzo Vito che ha portato il gioiellino ex Milan a firmare per i granata. La Ferrara vanta un passato nella scuderia di Mino Raiola quando fu acquistato dal Milan mentre era solo un ragazzino dalla Dinamo Keller. Cosimo, classe 1998, si trasferisce al Milan (ottenendo il suo primo contratto da professionista). Ex Giugliano per ultimo, ora fa parte della nostra squadra e cercherà di portare in alto il Pomigliano".