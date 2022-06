Pomigliano Femminile - Violante è il nuovo direttore sportivo: "Attueremo strategie per la Prima Squadra e per il settore giovanile"

L'iter per l'iscrizione alla prossima Serie A Femminile è stato completato, il Pomigliano si getta a capofitto sulla costruzione della rosa della prossima stagione. Ci saranno degli arrivi per alzare il tasso tecnico e agguantare la salvezza con meno patemi rispetto all'ultima annata. Prima dell'allestimento dell'organico, la società ha dovuto sondare il terreno per annunciare il nuovo direttore sportivo. L'area tecnica è stata affidata a Salvatore Violante, l'accordo di massima tra le parti è stato raggiunto e l'ex Benevento si tinge di granata:

"Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver concluso l’accordo con Salvatore Violante che assume il ruolo di Direttore Sportivo. Violante ha lavorato in società professionistiche quali Padova, Reggina, Benevento e Casertana ricoprendo vari ruoli. Unica esperienza nei dilettanti con il Pomigliano maschile in serie D dove ha diretto l’Area Tecnica nel campionato 2016-17. Violante approda a Pomigliano per potenziare la struttura tecnica e organizzativa, per attuare strategie e progettualità proiettate al futuro sia per la prima squadra che per il settore giovanile".

Così Violante alla presentazione: "Ho accettato con entusiasmo e determinazione la proposta del presidente Raffaele Pipola, con il quale ho mantenuto nel corso degli anni ottimi rapporti. Mi approccio a questo “nuovo” mondo con la massima umiltà mettendo a disposizione della società la mia esperienza e la totale disponibilità. Nei prossimi giorni attueremo strategie e organizzazione per lo sviluppo del progetto per la prima squadra, riservando grande interesse anche al settore giovanile che dovrà essere nel prossimo futuro il fiore all’occhiello della nostra società".