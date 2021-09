Pomigliano Femminile, Tesse: "Nel secondo tempo si è visto il vero spirito della squadra"

L'allenatrice del Pomigliano Femminile parla alla fine della gara pareggiata in extremis contro l'Empoli Ladies. Primo punto nella Serie A Femminile per la compagine campana

Storico primo punti nella massima categoria per il Pomigliano Femminile. La formazione allenata da Manuela Tesse ha agguantato il pareggio contro l'Empoli Ladies nella seconda giornata del campionato di Serie A Femminile. Un pari che porta le firme di Moraca e Cox nelle battute finali della partita. L'allenatrice della squadra di casa si è espressa così sulla prestazione della sua squadra: "Ho soltanto detto: 'Welcome to Pomigliano', perché nel secondo tempo si è visto il vero spirito del Pomigliano. Era una partita che non potevamo perdere perché non abbiamo subito nessun tiro in porta se non uno o due. Sinceramente, andare a riposo negli spogliatoi sullo 0-2 dopo due rigori ci ha spinti a fare qualcosa. Questo ho chiesto alle ragazze, avevamo preparato il secondo tempo così, abbiamo cambiato il sistema di gioco e alla fine i risultati si sono visti".

Sulle difficoltà oggettive del gruppo nella fase di non possesso sulle palle inattive, Tesse ha affermato: "Sì, sui calci piazzati abbiamo subito troppo. Purtroppo, le punizioni e i rigori fanno parte del gioco. Devo dire che la squadra non mi è piaciuta nel primo tempo perché era troppo rilassata e morbida per come voglio che giochino. Nel secondo tempo ci siamo ricaricate, abbiamo dato il meglio e da questo punto potremmo trarne la forza per proseguire bene il campionato. Abbiamo dato un messaggio al campionato, non molliamo di un centimetro. Finché l'arbitro non fischia, le partite non sono finite. Credo che le ragazze l'abbiano capito".

Tesse si sofferma brevemente anche sulla prossima sfida in programma: "Sono felice, è solo un punto in casa ma è stata un'ottima prestazione soprattutto nel secondo tempo. Testa ora alla Roma, abbiamo già incontrato la Juve ma credo che le giallorosse siano papabili per lo Scudetto. È un'ottima squadra, dobbiamo essere coese. Ci giocheremo la partita e cercheremo di migliorarci contro una squadra forte":