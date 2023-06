Pomigliano Femminile, al Comunale arriva la Lazio: le Pantere convocate e dove guardare la partita

Ultima uscita della stagione, il Pomigliano Femminile di Carlo Sanchez si prepara ad accogliere la Lazio di Gianluca Grassadonia per la gara di ritorno dello spareggio. Si parte dal parziale di 2-0 in favore delle Pantere che si sono imposte nella partita d’andata con una doppietta segnata da Martinez. Due gol che spianano la strada alla squadra granata per la permanenza in Serie A: tuttavia il tecnico sta tenendo alta la concentrazione in vista del match dello Stadio Comunale di Palma Campania. Non bisognerà tener conto del risultato maturato in terra capitolina, ma servirà offrire un’altra prestazione maiuscola per raggiungere l’obiettivo.

Previsto l’ingresso libero, il Pomigliano chiama a raccolta il pubblico per l’ultimo appello della stagione. Taty e compagne vanno a caccia della salvezza, sfumata nelle battute finali della regular season e raggiungibile attraverso il doppio impegno con le biancocelesti. Il primo round è stato conquistato dalle ragazze di Sanchez, brave a capitalizzare le occasioni più importanti e a saper contenere gli spunti offensivi della Lazio. A dirigere la sfida di Palma Campania sarà Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Gli assistenti saranno Costin Del Santo Spataru di Siena e Simone Piazzini di Prato. Il Quarto Ufficiale sarà Antonio Di Reda di Molfetta.

La partita è in programma giovedì 8 giugno, alle ore 16.30, al Comunale di Palma Campania, e visibile sulla piattaforma TimVision. Di seguito, le convocate di Sanchez:

Portieri - Cetinja, Fierro, Gaglione

Difensori - Novellino, Fusini, Apicella, Rizza, Caiazzo, Golob, Rocco, Passeri

Centrocampiste - Di Giammarino Rabot, Battelani, Taty, Ferrario, Gallazzi

Attaccanti - Sangaré, Martinez, Bragonzi, Corelli