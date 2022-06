Pomigliano Femminile, sarà ancora Serie A: completato l'iter per l'iscrizione

Una storica salvezza conquistata all'ultima giornata nel derby contro il Napoli, per il Pomigliano si spalancano le porte per una nuova partecipazione al campionato di Serie A Femminile. In attesa di conoscere novità per quanto riguarda la costruzione della rosa, il club ha comunicato di aver completato l'iter di iscrizione al prossimo torneo di massima serie. Come annunciato dalla stessa società, il presidente Raffaele Pipola ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti segnando, dunque, l'inizio ufficiale della nuova annata agonistica. Un avvio che nascerà sotto il profilo del cambiamento, le cariche sono state azzerate e il club ripartirà con altri profili professionali. Si andranno presto a comporre lo staff amministrativo, tecnico e dirigenziale. L'obiettivo è implementare l'assetto societario e allestire una squadra all'altezza della Serie A. Nomi e ruoli saranno comunicati nei prossimi giorni, così come le riconferme di alcune calciatrici e gli accordi con le nuove arrivate.