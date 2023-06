Pomigliano Femminile, Sanchez: "La Lazio ci ha fatto soffrire, ma il gol di Martinez al 95' all'andata è stato decisivo"

Il traguardo salvezza raggiunto attraverso la doppia gara dello spareggio. Il Pomigliano Femminile, nonostante il ko casalingo di misura contro la Lazio nella partita di ritorno, ha agguantato l'obiettivo in virtù della vittoria dell'andata firmata Martinez (protagonista di una doppietta, ndr). Il tecnico delle Pantere, Carlo Sanchez, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della sfida del Comunale di Palma Campania: "È stato un match complicato, merito di una squadra che ci ha fatto soffrire fino all'ultimo secondo. Il gol di Martinez al 95' all'andata è stato decisivo. Bisogna fare i complimenti alla squadra e al presidente. È stato un anno particolare contraddistinto di gioie, di dolori, di soddisfazioni, di partite brutte e di riconquista della dignità. Sono orgoglioso del percorso fatto, è una salvezza che appartiene a tutti: dalle calciatrici alla società, passando a chi lavora dietro le quinte e allo staff tecnico. Il merito più grande va al presidente che crede fortemente in questo progetto, il primo premio va a lui. Ci siamo uniti tutti come una famiglia, dove si può litigare ma poi si fa pace".