Pomigliano Femminile, Sanchez: "Prestazione di livello contro la Lazio. Martinez è una grandissima calciatrice"

Il Pomigliano di Carlo Sanchez ha vinto l’andata dello spareggio con due gol di Martinez e ha ipotecato la permanenza in Serie A: battuta la Lazio a domicilio con una doppietta della guatemalteca. Il tecnico delle Pantere, intervenuto al termine della partita, ha commentato la prova del suo gruppo: “Abbiamo fatto una grandissima prestazione, le ragazze hanno messo in campo un cuore enorme. All’ultimo abbiamo arrotondato, però questo è solo il primo tempo di una partita che durerà altri 90’. Dobbiamo stare attente ed essere ancora più cariche per giovedì prossimo perché non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo chiudere il discorso in casa nostra. Ci siamo affidati ad un 4-3-1-2 come sistema di gioco, poi abbiamo chiuso a cinque perché avevamo delle difficoltà e le ragazze erano stanche. La Lazio ha creato tre situazioni pericolose sul centro-sinistra nostro. La squadra ha fatto una prestazione eccellente, ha corso tantissimo e costruito molte occasioni non sfruttate prima della seconda rete. La Lazio è una squadra di tutto rispetto, ben allenata da un grande tecnico. L’attenzione dovrà essere maggiore nella prossima gara, sarà necessaria la stessa determinazione. Martinez? È una grandissima calciatrice, ha gamba, corsa, velocità ed è fortissima nell’uno contro uno. Ha avuto delle occasioni, ha chiuso la partita al 96’. Era importante ottenere questo risultato, ora ricarichiamo le energie in vista del ritorno. I miei complimenti vanno a tutte le ragazze”.