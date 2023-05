Pomigliano Femminile, Sanchez: "Alleno un gruppo strepitoso, contro la Sampdoria servirà una grande prestazione"

Una preziosa vittoria che evita lo spettro della retrocessione diretta, ma la salvezza passerà dall’ultimo turno di campionato. Il Pomigliano Femminile, dopo aver sbancato il rettangolo verde di Como, pensa già all’appuntamento decisivo con la Sampdoria. Sarà scontro diretto a Palma Campania tra poco meno di una settimana, le Pantere sfideranno le blucerchiate penultime in classifica. Due risultati su tre in favore delle granata, ma mister Carlo Sanchez tiene alta la guardia:

“Era importante fare risultato, merito di un gruppo di ragazze strepitose. L’obiettivo era ottenere la vittoria, abbiamo fatto un’ottima gara. Da lunedì pensiamo alla prossima ed ultima partita, lavoreremo sodo affinché questa salvezza passi dalle nostre parti. Contro il Como abbiamo fatto il primo passo evitando la retrocessione diretta. Abbiamo fatto il nostro, ci sono stati errori ma chi non opera non sbaglia. Ci abbiamo messo sempre il cuore in tutto quello che facciamo, sia come gruppo di lavoro sia come società. Contro il Como è stato importantissimo conquistare il successo, questo ci porta a lavorare in settimana in maniera positiva. Tutto è nelle nostre mani, dobbiamo lavorare bene e con tranquillità, sabato servirà una grossa prestazione contro la Sampdoria per completare l’opera”.