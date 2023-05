Pomigliano Femminile, meno due alla Sampdoria: Taty-Martinez contro Tarenzi-Bonfantini, le statistiche delle protagoniste

Meno due giorni alla partita decisiva per la salvezza diretta e per evitare lo spareggio. Pomigliano e Sampdoria si avvicinano alla gara valida per l’ultima giornata della Poule Salvezza in Serie A Femminile. Lo Stadio Comunale di Palma Campania accoglierà lo scontro diretto, in programma sabato 27 maggio alle 12.30. Le ragazze di Carlo Sanchez, con un vantaggio di tre punti sulle blucerchiate, hanno a favore due risultati su tre. L’eventuale vittoria o un ipotetico pareggio premierebbe le Pantere. Con la sconfitta, in virtù dei precedenti dalla parte delle blucerchiate, sarebbero le granata a chiudere in penultima posizione e a dover affrontare l’appuntamento con la seconda della classe cadetta.

Dati Opta per Pomigliano-Sampdoria

Sei delle ultime sette reti delle campane portano le firme di Martinez e Corelli (3 a testa). In generale nel campionato in corso Taty (7), ha partecipato a più marcature per il club rispetto alla guatemalteca (6) e all’azzurra (3 con 2 assist). Solo Chawinga (52) ha portato a buon fine più dribbling di Martinez (48) in questa competizione. La calciatrice offensiva partenopea sarà ex dell’incontro e la prossima apparizione coinciderà con la 50esima presenza nel massimo torneo italiano. Taty invece è pronta ad esaltarsi ancora, il suo primo gol in Serie A è arrivato proprio contro la Sampdoria, lo scorso settembre. Inoltre, la fantasista ha vinto 182 duelli, almeno 14 in più di ogni altra giocatrice. Ferrario è l’elemento che ha intercettato (64) e guadagnato più possessi (240). Cetinja è il portiere che ha effettuato più parate in questa Serie A (103); tuttavia, la giocatrice del Pomigliano ha tenuto la porta inviolata soltanto in quattro incontri interi finora, ben sei estremi difensori hanno fatto meglio.

Escludendo gli autogol, l’unica giocatrice che conta più di una rete con la Sampdoria contro il Pomigliano in Serie A è Tarenzi (2). Con la firma nel 3-0 sul Parma nell’ultimo turno l’attaccante è diventata la migliore marcatrice del club ligure nel massimo campionato (7). Dal suo arrivo in forza alle blucerchiate Bonfantini ha firmato sei gol, almeno cinque più di qualsiasi altra compagna in questo intervallo temporale. Inoltre ha eguagliato nell’ultimo incontro la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A: sette centri (sei con la Sampdoria, uno con la Juventus), come nel 2019/20 con la Roma. L’ultima rete in trasferta di Prugna è arrivata a settembre 2021, contro il Pomigliano. Pettenuzzo è la giocatrice che ha effettuato più intercetti dall’inizio della Poule Scudetto/Salvezza (20). Rincon ha fornito 26 passaggi per il tiro di una compagna in questo campionato, non servendo alcun assist: solo l’avversaria di giornata Martinez (33) conta più occasioni create senza passaggi vincenti nel torneo in corso.