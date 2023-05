Pomigliano Femminile, tutto pronto per il confronto con la Sampdoria: la lista delle convocate e dove guardare la partita

Il Pomigliano di Carlo Sanchez affronterà l’ultima giornata della Poule Salvezza per il campionato di Serie A Femminile, allo Stadio Comunale di Palma Campania arriverà la Sampdoria per lo scontro diretto. Giornata decisiva per acquisire la salvezza, chi finirà in penultima piazza dovrà scendere in campo ancora per lo spareggio con la seconda della classe della Serie B. Due risultati su tre a favore delle Pantere che dovranno assolutamente evitare l’aggancio delle blucerchiate in classifica.

La settimana di lavoro si è conclusa con la rifinitura odierna, in vista del match casalingo sono venti le calciatrici a disposizione:

Portieri - Cerinja, Fierro, Gaglione

Difensori - Novellino, Fusini, Apicella, Rizza, Golob, Passeri, Caiazzo

Centrocampisti - Di Giammarino, Rabot, Battelani, Taty, Ferrario, Gallazzi

Attaccanti - Sangaré, Martinez, Bragonzi, Corelli

La designazione arbitrale e dove guardare la partita

Il direttore di gara sarà Matteo Centi della sezione di Terni. Gli assistenti saranno Markiyan Voytyuk di Ancona e Francesco Romano di Isernia. Quarto Ufficiale invece Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Il match, in programma sabato 27 maggio alle ore 12.30, sarà trasmesso in diretta televisiva su TIMVision e in streaming sull’app ufficiale.