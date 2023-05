Nuovo ribaltone sulla panchina del Pomigliano Femminile: Romaniello si dimette, torna Sanchez

Soltanto due apparizioni in panchina dopo il ritorno alla guida della prima squadra, un bilancio che conta una sconfitta e un pareggio. Mister Nicola Romaniello presenta le dimissioni da allenatore del Pomigliano Femminile. La situazione di classifica per la squadra granata non è delle più tranquille. Le Pantere, in lotta per la permanenza in massima serie, possono far leva su un vantaggio di appena tre lunghezze sulla zona retrocessione. Questa settimana sarà di riposo per Martinez e compagne, chiamate ad affrontare il Sassuolo il prossimo 13 maggio. Intanto, il tecnico decide di non continuare la sua esperienza in forza alle campane: "La società comunica aver ricevuto in data odierna le dimissioni del tecnico Nicola Romaniello. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri di futuri successi professionali".

Il Pomigliano punta sul ritorno Carlo Sanchez: "La società comunica di aver contrattualizzato come allenatore della prima squadra Carlo Sanchez. Una decisione assunta all’indomani delle dimissioni di Nicola Romaniello, per assicurare una continuità tecnica voluta dal gruppo squadra, per ritrovare concentrazione e condizione in vista dei prossimi impegni della Poule Salvezza e della sfida con il Sassuolo; la prima di tre finali per le pantere che cercheranno i punti necessari per conseguire la permanenza in Serie A".