Pomigliano Femminile, rescissione con Sanchez: c'è il ritorno di Romaniello

Le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Como hanno oscurato l'ottima prestazione con il Parma, in casa Pomigliano è tempo di resettare per arrivare all'importante gara di Genova con un atteggiamento diverso. Il club granata, impegnato nella poule salvezza per quanto riguarda il campionato di Serie A Femminile, ha annunciato la separazione da Carlo Sanchez. In panchina ritorna Nicola Romaniello, chiamato a risollevare il morale dell'ambiente già dalla difficile sfida contro la Sampdoria:

"La società comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro che legava il tecnico Carlo Sanchez al Pomigliano Calcio Femminile. Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto augurando i migliori successi per il suo futuro professionale. Alla guida della squadra ritorna Nicola Romaniello che ha già incontrato il gruppo squadra e tenuto il suo primo allenamento nella settimana che condurrà alla delicata e difficile trasferta di Genova".