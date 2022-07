Il Pomigliano Femminile fa registrare il primo acquisto: per la difesa c'è Novellino

Primo colpo per il Pomigliano Femminile dopo la scelta di Romaniello come allenatore. Il club granata, che si appresta ad affrontare la seconda annata consecutiva in Serie A, ha deciso di affidare le chiavi della difesa a Debora Novellino. La classe 1997, ex Sampdoria, si trasferisce alla corte delle Pantere:

"La società comunica di aver raggiunto l’accordo con Debora Novellino, difensore classe 1997 proveniente dalla Sampdoria. La società del presidente Raffaele Pipola ha deciso di puntare sull’esperienza della ragazza tarantina che non ha avuto esitazioni ad accettare il trasferimento in Campania. Questa mattina l’atleta si è sottoposta alle visite mediche prima di recarsi allo stadio Gobbato dove ha incontrato il Direttore Sportivo Salvatore Violante con il quale ha definito gli ultimi dettagli e sottoscritto il suo personale contratto. Debora Novellino ha iniziato la sua carriera muovendo i primi passi nel Real Pulsiano, società pugliese di Calcio a 5. Poi il passaggio nel 2014 alla Pink Sport Time dove è rimasta sette anni disputando sei campionati di serie A e uno di B (2016-17). Nel 2021 il passaggio alla Sampdoria dove ha ottenuto 14 presenze con la maglia blucerchiata, la numero 33, giocando in totale 1019 minuti".

Queste le prime parole di Novellino: "Ora inizia un altro momento per me e sono molto fiera e felice di indossare questa maglia. Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 4 anni nella scuola calcio di mio padre e da lì non l’ho più lasciato. Tutt’oggi spero di coronare il mio sogno e di diventare una grande calciatrice".