Pomigliano Femminile, esonerato Panico: c'è il ritorno in panchina

La sconfitta interna con la Sampdoria, la posizione di classifica scricchiolante e la trasferta di Milano contro l'Inter in programma. Per il Pomigliano Femminile sono state giornate complicate: il passo falso allo Stadio Ugo Gobbato ha permesso alle inseguitrici di ridurre lo svantaggio in classifica. Il club, con un comunicato ufficiale, ha deciso di sollevare Domenico Panico dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il gruppo granata torna nelle mani di Manuela Tesse, che ritroverà l'ambiente col quale ha aperto la stagione: "Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il tecnico Domenico Panico, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto durante la sua gestione. La società ha deciso per il ritorno di Manuela Tesse, che aveva iniziato la stagione sulla panchina granata ed esonerata al termine della gara casalinga con la Roma. L’allenatrice sarda incontrerà nel pomeriggio di oggi la squadra e terrà la prima seduta di allenamento".