Il Pomigliano Femminile valuta la posizione di Panico. E il Sassuolo mette gli occhi su una protagonista granata

Una salvezza conquistata dopo una stagione ad intermittenza. Il Pomigliano Femminile, archiviate la vittoria sul Napoli nel derby e la permanenza nella massima categoria italiana, si proietta ai movimenti da portare avanti in estate per migliorare la rosa e per farsi trovare pronto al nuovo campionato. Sono giorni di riflessione nell'ambiente granata: al centro del discorso c'è il futuro di mister Domenico Panico. Il destino del tecnico, reduce dagli avvicendamenti con la collega Manuela Tesse, non è ancora definito. La possibilità di un nuovo ribaltone, per dare vita a un nuovo corso, è tutt'altro che irrealizzabile. Resta concreto, inoltre, l'addio anche per una protagonista della rosa. Giusy Moraca, autrice di tre marcature in 18 apparizioni in campionato, è finita nel mirino del Sassuolo Femminile: le neroverdi hanno intenzione di rinforzare la trequarti e hanno messo gli occhi sulla calciatrice partenopea.