Pomigliano Femminile, mister Panico: "Questa salvezza è di tutti. Rimonta? Eravamo convinti di vincere già all'intervallo"

Ha il sorriso stampato sul volto. È un viso più disteso e tranquillo. Per Domenico Panico è arrivata la salvezza all'ultima giornata, il suo Pomigliano è riuscito a ribaltare il Napoli nel derby e conquistare la permanenza nella categoria. Un successo che ha condannato invece le azzurre alla retrocessione in Serie B. Il tecnico granata, richiamato in panchina per l'avventura 2.0 dopo la nuova parentesi di Manuela Tesse, è stato uno degli artefici dell'incredibile percorso. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico al termine della sfida:

"Era tutto concordato con il presidente ridurci all'ultima giornata (ride, ndr), ci voleva il colpo di scena e dovevamo salvarci. Siamo sempre stati sopra tutti, non avevamo neanche idea due mesi fa di ritrovarci in questa situazione. Faccio i complimenti a tutta la società per la gestione di questa settimana. Ho lavorato in maniera eccezionale col mio staff e con le ragazze, ci siamo chiusi ed abbiamo preparato bene la partita. A fine primo tempo eravamo convinti di vincere questa gara, sarebbe potuta andare avanti ancora per molto. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, abbiamo subito solo da calcio piazzato ma sapevamo la struttura fisica del Napoli. Siamo stati lucidi e concentrati, i gol sono stati belli e di pregevole fattura. Complimenti al presidente, è una persona che merito e spero che questa esperienza abbia aiutato a crescere. Anche io sono cresciuto tanto, non avevo mai lavorato con una squadra femminile. C'è tanto da imparare, confrontarsi e migliorarsi. Auguro a tutti di avere un'esperienza del genere. Prestazione? Siamo stati sempre in partita, eravamo convinti di capovolgere. Le ragazze mi hanno ascoltato ed erano calme e tranquille. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla causa".