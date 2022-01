Pomigliano Femminile, due innesti per mister Panico: Landa e Dellaperuta per le granata

Si rafforza l'organico del Pomigliano Femminile. Il club granata, con una doppia operazione di mercato, si è accaparrata le prestazioni sportive di due calciatrici. Entrambe attaccanti, il sodalizio partenopeo sta puntellando il gruppo in vista del girone di ritorno del campionato di Serie A Femminile. Il mercato delle campane non si ferma agli innesti di Ferreira e Mastrantonio, il sodalizio guidato dal patron Raffaele Pipola e dal direttore generale Biagio Seno ha messo a segno altri due colpi: "Volti nuovi in casa Pomigliano. Dopo gli arrivi di Catarina Realista Ferreira e di Ella Mastrantonio, la società presieduta dal presidente Raffaele Pipola, sotto l’attenta gestione del DG Biagio Seno, ha concluso gli ingaggi delle attaccanti Serena Landa, classe 2001 proveniente dalla Roma e della giovanissima Tori Dellaperuta, italoamericana del 2004".

Landa è reduce dalla parentesi con la Roma. Cresciuta col Real Meda, la ventenne ha anche attirato l'attenzione della Nazionale Under. Nonostante la giovane età, la classe 2001 va a puntellare il reparto offensivo del Pomigliano. Analogo discorso per Dellaperuta, giocatrice italo-americana e alla prima avventura in massima categoria nostrana: "Serena Landa, lombarda di Seveso, ha iniziato la sua carriera nel Real Meda. Il Torneo di Viareggio è stato il suo vero trampolino di lancio, ottenendo convocazioni nella nazionali U17 e U19, collezionando 6 presenze con la maglia azzurra. Lo scorso anno ha disputato il campionato di serie A con il San Marino, quest’anno con la Roma prima del trasferimento a Pomigliano. Tori Dellaperuta, ragazza italo-americana nata ad Atlanta in Georgia (USA), è al primo contratto con una società di serie A italiana. Attaccante dalle belle speranze dal fisico imponente. E’ stata calciatrice dell’anno 2021 in America, migliore giocatrice della finale dell’Academy Sport e convocata nella Nazionale U18 americana".