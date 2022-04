Pomigliano Femminile - Ancora un avvicendamento in panchina: c'è il ritorno del tecnico

Una scossa per scuotere l'ambiente. Una decisione per riportare fiducia dopo un periodo non semplice sul piano dei risultati. Il Pomigliano Femminile è obbligato a riscattarsi. Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro, rendimento tutt'altro che utile per una squadra intenzionata a tagliare il traguardo salvezza. La cura Manuela Tesse, dopo il ritorno in panchina, non ha funzionato: le granata, pur distanti quattro lunghezze dalla terzultima piazza che significa retrocessione, hanno deciso di affidarsi nuovamente a Domenico Panico. Il tecnico, sollevato dall'incarico lo scorso 2 marzo, ha ritrovato il gruppo e svolto il primo allenamento: l'obiettivo è ritrovarsi in vista dello scontro diretto casalingo con la Fiorentina il prossimo 8 maggio. Di seguito, la nota: "Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver sostituito la guida tecnica della prima squadra femminile. Un nuovo avvicendamento in panchina tra Manuela Tesse e Domenico Panico. La società ringrazia l’allenatrice sarda per il lavoro svolto. Panico ha ritrovato il gruppo e nel pomeriggio di oggi ha effettuato la prima seduta di lavoro".