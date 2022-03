Pomigliano Femminile - Panchina d'argento per Manuela Tesse

La storica promozione nella massima serie femminile raggiunta col Pomigliano, l'avvio di stagione alla guida del club e l'esonero successivo. Poi, il ritorno per sostituire l'uscente Domenico Panico e riprendere le redini della Prima Squadra. Per Manuela Tesse è giunto un prestigioso riconoscimento personale. L'allenatrice delle granata, infatti, è stata premiata con la Panchina d'argento per aver centrato il salto di categoria nell'annata passata: "30a edizione della Panchina d’oro e d’argento. Per la Serie B femminile 2020-21 è stata premiata Manuela Tesse che alla guida del Pomigliano Femminile ha compiuto il salto di categoria, centrando la promozione in Serie A".

Così Tesse a margine del riconoscimento: "Sono molto felice ed onorata e ringrazio tutti i miei colleghi allenatori per l’attestato di stima. Il mio ringraziamento va a tutte le ragazze, che sono state le vere protagoniste che hanno contribuito all’impresa della scorsa stagione con la promozione in Serie A, ed infine alla società, nella persona del presidente Pipola e del direttore Biagio Seno, per avermi dato quest’incarico. Per ultimo vorrei dividere questo premio con chi mi ha preceduto, perché una promozione non si raggiunge con la vittoria di qualche partita, ma con tutto un percorso".