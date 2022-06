Pomigliano Femminile - Presentata l'opera "Futura": ecco cosa rappresenta

L'iscrizione alla prossima Serie A Femminile, l'obiettivo di migliorarsi e i lavori in corso per quanto riguarda la costruzione dell'organico. Non sono solo questi i movimenti in casa Pomigliano che, in giornata, ha presentato l'opera pittorica denominata "Futura" presso la stazione di Pomigliano D'Arco. Il murales, come annunciato dalla società granata, è stato realizzato dall'artista pomiglianese Mario Casti e commissionato da EAV. Un'iniziativa che nasce grazie all'idea del club e del dottor Antonio Caprioli.

Si tratta di un'opera che raffigura due volti femminili ed è dedicato alla forza delle donne, agli sguardi che trasmettono emozioni, sentimenti e speranze. Uno dei due volti raffigurati, inoltre, appartiene ad Angela Pipola, figlia del patron Raffaele. Alla manifestazione sono intervenuti il Direttore Generale di EAV, Pasquale Sposito, Il Sindaco di Pomigliano, Gianluca Del Mastro, il vicesindaco, Eduardo Riccio e l'architetto Salvatore Romano. Presente all'evento anche il patron Raffaele Pipola ed una rappresentanza delle atlete. Momento toccante alla lettura di alcuni brani, a prestare la voce anche il capitano Gaia Apicella.

L'opera, oltre ad accogliere i fruitori della stazione, sarà ben visibile dal terreno di gioco dello stadio "Gobbato".