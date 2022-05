Pomigliano Femminile - La Nazionale fa visita alle granata: Bertolini segue l'allenamento delle ragazze di Panico

Il cambio di panchina dopo il pesante ko in trasferta contro il Milan e la volontà di riscatto nella sfida casalinga con la Fiorentina. Per il Pomigliano c'è lo scontro diretto per la salvezza da preparare. Le granata, agli ordini di Domenico Panico, lavorano con lo sguardo proiettato all'appuntamento contro le viola. Nella seduta d'allenamento di ieri, per la brigata campana c'è stata una piacevole visita: quella di Milena Bertolini, guida della Nazionale Femminile. Così il club partenopeo sui canali ufficiali: "Nella giornata di ieri il CT della Nazionale Femminile, Milena Bertolini, è stata ospite del Pomigliano Calcio Femminile. Tra le mura del "Gobbato" il commissario tecnico ha incontrato dirigenza e staff tecnico, per poi assistere all'allenamento delle pantere. In una breve chiacchierata con la squadra, il CT ha lasciato il suo in bocca al lupo per la fase finale della stagione".