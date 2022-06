Pomigliano Femminile, Moraca saluta: "Resterai sempre il mio posto del cuore"

È stata tra le protagoniste nella storica salvezza del Pomigliano in Serie A Femminile. Giusy Moraca, jolly offensivo, è diventata una delle calciatrici più seguite per quanto riguarda il contesto campano. Sulle tracce del profilo offensivo si è inserito il Sassuolo, alla ricerca di valide pedine per il reparto avanzato. La stessa giocatrice, dopo aver centrato la permanenza nella massima categoria, ha salutato il sodalizio della famiglia Pipola con un messaggio social:

"Gli addii sono sempre difficili, ma quando si parte con un bagaglio di emozioni così ricco non si può essere tristi anzi è solo il momento del ringraziamento e della gloria: Grazie Pomigliano, mi hai dato la possibilità di giocare in un contesto importante, di crescere come calciatrice e come persona, ogni sconfitta e ogni vittoria è stata condivisa e vissuta con tutto il mio cuore. Grazie alle mie compagneche mi hanno sopportato e supportato in ogni momento. Grazie a tutti gli allenatori che mi hanno aiutata a imparare un calcio importante. Grazie a tutti gli addetti ai lavori, ai giornalisti allo staff ai collaboratori e soprattutto. Grazie al presidente che mi ha fortemente voluta e riconfermata per la stagione in serie A! Un grazie particolare lo devo dedicare a tutti i tifosi, fortissimi e caldissimi che hanno creduto in me e mi hanno sostenuta in ogni istante bello e anche brutto! Ai giornalisti che hanno gridato il mio nome ad ogni azione bella e mi hanno coccolato in ogni scivolata! Pomigliano resterà sempre il mio posto del cuore, mai potrò dimenticarvi".