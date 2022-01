Pomigliano Femminile, scambio di mercato col Tavagnacco: Toomey arriva in Campania, ceduta Lombardi

Il brutto ko casalingo rimediato contro la Juventus allo Stadio Ugo Gobbato ha aperto il nuovo anno solare del Pomigliano con una scossa all'ambiente. Il club granata, archiviato il pesante passivo subito contro le bianconere, ha adottato il silenzio stampa per preparare al meglio la sfida salvezza contro l'Empoli. Nel frattempo, la proprietà sta continuando ad operare in ottica mercato. Il presidente Raffaele Pipola e il direttore generale Biagio Seno hanno condotto una doppia trattativa col Tavagnacco: in Campania è arrivata Melissa Toomey, il sodalizio friulano si è assicurato le prestazioni di Ilaria Lombardi: "La società presieduta dal presidente Raffaele Pipola, si è aggiudicata le prestazioni tecniche di Melissa Toomey, difensore classe 2000, che passa dal Tavagnacco al Pomigliano a titolo definitivo. Il direttore generale Biagio Seno ha concluso l’accordo definendo anche il trasferimento a titolo definitivo di Ilaria Lombardi, difensore esterno classe 2002, alla quale vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto durante gli anni di appartenenza alla famiglia granata".

La scheda della nuova arrivata agli ordini di Domenico Panico: "Melissa Toomey, cittadinanza italo-irlandese, ha vestito la maglia del Tavagnacco dal 2020, ma in precedenza ha avuto esperienze nel Florentia San Gimignano, dove è stata riscoperta come difensore dopo una crescita sportiva da esterno alto. Ha iniziato la sua carriera con i maschi del Borgorosso Arenzano, mentre a 12 anni è passata all’Amicizia Lagaccio prima di approdare al Florentia dove ha percorso tutta la trafila dalle giovanili fino alla prima squadra. Ora approda a Pomigliano per completare il reparto difensivo a disposizione di mister Domenico Panico".