Pomigliano Femminile, il ko con la Juventus e il silenzio stampa adottato dal club

Il primo appuntamento del nuovo anno solare è andato in archivio per il Pomigliano Femminile allenato da mister Domenico Panico. La formazione granata ha ospitato la Juventus di Joe Montemurro allo Stadio Ugo Gobbato. Una gara che ha premiato la qualità e l'esperienza delle bianconere che sono state corsare in Campania e hanno schiantato le partenopee con un netto 0-5. Un risultato che, d'altra parte, avrebbe potuto assumere contorni molto più larghi: le piemontesi, infatti, possono recriminare anche per due rigori falliti. Uno sbagliato da Rosucci nel primo tempo e il secondo fallito da Zamanian nel corso della ripresa.

Una sconfitta pesante per il Pomigliano che non riesce a dare continuità al successo nel derby contro il Napoli. Il prossimo impegno riserverà il confronto salvezza con l'Empoli in trasferta: un'opportunità di riscatto che le ragazze di Panico non possono farsi sfuggire. Di conseguenza, la società ha adottato il silenzio stampa. Non ci saranno dichiarazioni ufficiali, soltanto il direttore generale Biagio Seno potrà parlare alla stampa. Di seguito, il comunicato del club:

"Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver adottato il silenzio stampa. Pur nel rispetto del diritto di cronaca, nella valutazione dell’attuale momento della squadra, si è ritenuto opportuno riservare la massima concentrazione alla gara di sabato prossimo. Nessuno dei tesserati è autorizzato a rilasciare dichiarazioni ad eccezione del direttore generale Biagio Seno".