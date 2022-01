Pomigliano Femminile - Al Gobbato arriva la Juventus: assenza pesante per le bianconere

Ritorna il campionato di Serie A Femminile. Il Pomigliano di Domenico Panico, a caccia di punti in chiave salvezza e chiamato a dare continuità alla vittoria nel derby, ospita la Juventus di Joe Montemurro allo Stadio Ugo Gobbato. L'impianto campano metterà davanti due squadre con obiettivi completamente opposti. La compagine granata mira alla permanenza nella massima categoria, il club bianconero - imbattuto nella competizione con undici vittorie in altrettante partite - ha intenzione di confermarsi in vetta alla classifica. I riflettori del dodicesimo turno, dunque, saranno puntati sul confronto tra le due formazioni. L'incontro, tuttavia, prevederà l'assenza di Cristiana Girelli. L'attaccante e numero 10 delle piemontese non sarà a disposizione per le prossime due partite in programma. La bomber, infatti, ha iniziato il ciclo vaccinale per prevenire l'infezione dal virus SARS-CoV-2 ed è in attesa dell'ottenimento del Green Pass rafforzato. Inquadrata dilettante a livello legislativo e contributivo, la calciatrice non potrà prendere parte alle sedute di allenamento e alle gare ufficiali prima del conseguimento del certificato verde. Salterà gli appuntamenti con Pomigliano e Fiorentina.