Pomigliano Femminile - Esonerato il tecnico Romaniello: Alfano va in panchina

Termina anzitempo l'avventura di Nicola Romaniello sulla panchina del Pomigliano Femminile. Dopo una prima parte di stagione totalmente da dimenticare, il club granata ha comunicato l'esonero dell'allenatore: in panchina va Gerardo Alfano. Questo l'annuncio ufficiale del sodalizio sui canali di riferimento: "La società comunica di aver esonerato il tecnico della prima squadra Nicola Romaniello. È stato deciso di interrompere il rapporto professionale con il primo allenatore, affidando la squadra al suo vice Gerardo Alfano, già in panchina nella gara di ieri a Vinovo. A Nicola Romaniello vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e l’augurio di futuri successi professionali".