Pomigliano Femminile, l'obiettivo passa da Como: venti convocate per la trasferta. Pantere salve con una giornata d’anticipo se…

Nona giornata della Poule Salvezza, penultimo turno del campionato di Serie A Femminile. Per il Pomigliano del ritrovato Carlo Sanchez sarà partita già determinante: dopo la sconfitta interna con il Sassuolo, la quarta nelle ultime cinque in cui le Pantere hanno collezionato un solo punto (contro il Parma al Tardini, ndr), Martinez e compagne saranno attese dalla trasferta sul campo del Como. Le padrone di casa sono già sicure della permanenza nella massima categoria nazionale, alle campane invece servirà il bottino pieno per tenere a distanza le inseguitrici. Le ducali infatti sono distanti appena due lunghezze e con l’ultima partita in calendario (previsto il riposo alla decima giornata, ndr), la Sampdoria è fanalino di coda con tre punti di ritardo rispetto al Pomigliano. Il programma del weekend riserverà proprio lo scontro diretto tra blucerchiate e gialloblù, poi nel prossimo match le liguri arriveranno in Campania.

Il percorso delle Pantere nella seconda fase della stagione non è stato esaltante. Archiviato il successo con il Parma al debutto, la squadra partenopea ha rimediato quattro sconfitte e un pareggio. Un rendimento che ha complicato la situazione in classifica e i 180’ conclusivi della stagione saranno decisivi per tagliare il traguardo della salvezza. Anche la staffetta in panchina non ha portato grandi benefici, con il Como però servirà invertire il trend per avvicinarsi all’obiettivo. Il discorso potrebbe andare in archivio con una giornata d’anticipo qualora il Pomigliano dovesse vincere: con un mancato successo della Samp in contemporanea, le granata sarebbero salve matematicamente. Un pareggio delle napoletane invece potrebbe dare l’aritmetica in caso di vittoria del Parma e quindi pari punti in classifica, in virtù degli stessi ottenuti e della differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda.

Il match si giocherà sabato 20 maggio alle 12.30, allo Stadio Ferruccio di Seregno. Sono venti le calciatrici a disposizione di mister Sanchez per la gara in esterna. Di seguito, la lista delle convocate:

Portieri - Cetinja, Fierro, Gaglione

Difensori - Novellino, Fusini, Apicella, Rizza, Golob, Caiazzo, Passeri

Centrocampisti - Di Giammarino, Rabot, Battelani, Taty, Ferrario, Gallazzi

Attaccanti - Sangaré, Martinez, Bragonzi, Corelli