Pomigliano Femminile, svelato il calendario: debutto contro la Roma

Si alza il sipario sull'edizione 2022/23 della Serie A Femminile. Il massimo campionato, entrato finalmente nell'era del professionismo, prenderà il via il prossimo 27 agosto. Saranno le sfide Milan-Fiorentina e Pomigliano-Roma, oltre al match tra il neopromosso Como Women e le campionesse d'Italia della Juventus, a dare il via alla stagione. Da segnalare, inoltre, l'introduzione del nuovo format, che dopo la regular season prevede una seconda fase in cui le dieci squadre saranno suddivise in due gruppi distinti. Le prime cinque della graduatoria prenderanno parte alla Poule Scudetto, in palio ci saranno il titolo e l'accesso alla Women's Uefa Champions League (si qualificano le prime due della classifica). Le altre cinque si affronteranno in una Poule Salvezza, nella quale l'ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di playout contro la seconda del campionato cadetto. In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella regular season.

È stato svelato, dunque, il calendario. Il Pomigliano debutterà contro la Roma tra le mura amiche. Poi, ci saranno le trasferte contro Sampdoria e Inter. Alla quarta giornata si tornerà in Campania contro il Como, seguirà il test delicato sul campo della Juventus. Al sesto turno le granata ospiteranno la Fiorentina e successivamente faranno visita al Parma. Chiuderanno le gare con Milan e Sassuolo.