Pomigliano Femminile, Apicella giura fedeltà: "Mi sento a casa e non mi vedo lontana da qui"

La scelta di mister Nicola Romaniello, il primo acquisto rappresentato da Debora Novellino e una conferma nell'organico. Il Pomigliano Femminile, con lo sguardo orientato alla prossima Serie A, ha deciso di continuare assieme all storica bandiera: Gaia Apicella. Il capitano granata proseguirà la sua avventura in forza alle Pantere:

"Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver riconfermato Gaia Apicella, bandiera e capitano storico delle Pantere, per la prossima stagione. L’accordo è stato sottoscritto nella giornata di ieri tra Direttore Sportivo Salvatore Violante e l’atleta che disputerà con la maglia granata la quarta stagione consecutiva. Gaia Apicella, difensore laterale di 28 anni, è arrivata nella società del presidente Raffaele Pipola nel 2019 ottenendo le due promozioni consecutive dalla C alla A e contribuendo alla salvezza delle pantere nello scorso campionato, giocando in totale 13 partite e risultando determinante nella seconda parte di stagione. Ora è pronta a ricambiare la fiducia della società dando ancora il suo contributo nella primo campionato professionistico del calcio femminile italiano".

Le prime parole del capitano Apicella: "Sono molto contenta di essere per il quarto anno consecutivo ancora qui a Pomigliano. Ormai mi sento a casa e non mi ci vedrei mai lontana da qui. Non vedo l’ora di scrivere tante altre pagine di storia con questa maglia addosso".