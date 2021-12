Il Pomigliano si prende il derby, Napoli ko al Gobbato. Le pagelle: meraviglia Ippolito, bene Goldoni. Moraca, che ingenuità

L'anticipo dell'undicesimo turno del campionato di Serie A Femminile propone il confronto tra Pomigliano e Napoli. Primo derby campano nella massima serie, le due squadre - in un momento negativo - vanno a caccia del bottino pieno per risollevarsi in classifica. L'incontro dello Stadio Ugo Gobbato regala uno spettacolo dall'alta intensità e con continui capovolgimenti di fronte. A festeggiare, però, è la compagine granata con le reti di Salvatori Rinaldi e Ippolito. Per le azzurre, invece, il momentaneo pareggio di Goldoni e la superiorità numerica non sono state sufficienti.

Le pagelle del Pomigliano

Cetinja - Non ha un compito semplicissimo perché deve neutralizzare i tentativi delle avversarie. Sfodera una prestazione di grande sicurezza ed è sempre reattiva nelle parate. Nulla può nella circostanza del pareggio. Voto 6.5

Ejangue - Tanta corsa e sostanza sulla corsia destra, lavora diversi palloni per le compagine e sbaglia anche qualcosa in fase di impostazione. Tuttavia, prestazione da non sottovalutare. Voto 6 (73' Apicella - Entra e offre il suo contributo in chiave di copertura. Voto 6)

Cox - Precisa e puntuale nelle chiusure, si intravede già ad avvio partita quando è chiamata a disinnescare le giocate di Erzen a tagliare l'area. Voto 6.5

Luik - Con la compagine di reparto costruisce un bunker difficilmente valicabile. Tiene a bada Jaimes, in occasione del pareggio avrebbe potuto leggere prima l'iniziativa. Voto 6

Fusini - Prova convincente per il laterale di Panico che davanti ha un avversario tutt'altro che abbordabile da tenere d'occhio. Pochi rischi. Voto 6

Vaitukaityte - Sostanza e quantità in mezzo al campo, da interno in mediana macina chilometri per accompagnare la manovra offensiva e spezzare quella azzurra. Voto 6

Ferrario - La sua partita dura una sola frazione, il tecnico decide di tenerla a riposo all'intervallo. Nel primo tempo si vede poco in costruzione, ma molto in fase difensiva. Voto 6 (46' Ippolito - Si prende la copertina del derby con una rete pazzesca. Controllo, progressione, dribbling, ruleta e precisione. Straordinaria. Voto 8)

Tudisco - Ha una buona chance nella ripresa, il destro - dopo un controllo non perfetto - si perde di poco sul fondo. È sempre marcata a vista e non può essere pungente. Voto 6

Banusic - Il gol è mancato, vero. Ma la performance è di quelle da incorniciare. Ad evidenziarlo anche la capacità di mettersi in difesa a coprire il vantaggio. Lotta su tutti i palloni e subisce una quantità industriale di falli. Voto 6.5

Moraca - Ci si aspetta maggiore esperienza e carattere nei momenti più importanti del match. Non può e non deve commettere le ingenuità come quella costata il rosso. Voto 4

Salvatori Rinaldi - Un destro a bucare Aguirre, un'altra conclusione poco più tardi ad impegnare l'estremo difensore. Gioca d'intelligenza e di rapina. Voto 7 (64' Puglisi - Ingresso ok, fa il suo e aiuta le colleghe in contenimento. Voto 6)

Panico - Prepara bene il match, la squadra è sul pezzo e il risultato rispecchia il gran lavoro fatto nel corso della settimana. Resta con una ragazza in meno per un'ora, non si dispera e vince la partita con i cambi.

Le pagelle del Napoli

Aguirre - Non può evitare le due reti del Pomigliano, si oppone ai numerosi tentativi delle avversarie sempre con grande riflesso. Bene su Salvatori Rinaldi nel primo tempo e su Banusic nel secondo. Voto 6

Abrahamsson - Ha il merito di entrare nell'azione del gol con la conclusione poi spinta in rete da Goldoni. Soffre Moraca all'avvio, con l'espulsione di quest'ultima guadagna campo. Voto 6

Garnier - Riesce come può a limitare le qualità di Banusic, è sfortunata nella ripresa per un problema fisico: è costretta al cambio dopo meno di un quarto d'ora. Voto 6 (58' Capitanelli - L'ingresso è positivo, ma Ippolito la beffa in occasione del 2-1. Voto 5.5)

Corrado - Fino a dieci minuti dal termine è tra le più reattive tra le azzurre. Si fa saltare troppo facilmente da Ippolito e il suo voto si abbassa inevitabilmente. Voto 5.5

Awona - Della cerniera difensiva è indubbiamente la migliore in campo per il tandem Domenichetti-Castorina, corre per tutta la gara sulla corsia di riferimento. Voto 6.5

Goldoni - Ci mette tutto. Il cuore, l'anima e la voglia di trascinare il Napoli. Segna col più semplice dei tap-in, prova a costruire ma non va come sperato. Voto 6.5 (86' Colombo s.v.)

Sara Tui - Benissimo in cabina di regia, nel primo tempo le migliori opportunità nascono dalle sue conclusioni dalla distanza. Voto 6.5

Severini - Troppo poco, s'intravede col contagocce e non offre una prova da ricordare. Sotto la sufficienza per la centrocampista ospite. Voto 5.5 (86' Porcarelli s.v.)

Erzen - A tratti è devastante con le sue accelerazioni e con l'intraprendenza. Colpisce il palo prima del guizzo di Goldoni, è tra le note positive di giornata. Voto 6.5

Jaimes - Non punge, non colpisce, non entra mai in partita. È ingabbiata dalla coppia arretrata di Panico e finisce per disputare una gara da incubo. Voto 5

Popadinova - Il lampo nei secondi che portano al pareggio. E basta. Ci si aspetta sicuramente di più da una delle calciatrici di maggiore qualità. Voto 5.5 (70' Acuti - Prova a ritagliarsi uno spazio, senza successo. Voto 5.5)

Domenichetti-Castori - Bisognerà lavorare tanto sulla testa del gruppo. Non si possono non sfruttare gli episodi a favore come accaduto al Gobbato. La classifica assume contorni preoccupanti. C'è bisogno di un riscatto immediato. Voto 5.5