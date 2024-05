La città che ha vissuto due retrocessioni in poche ore, succede nel napoletano

Una domenica da dimenticare per il movimento calcistico di Pomigliano. Una doppia retrocessione, in circa cinque ore, per le due realtà cittadine: la squadra maschile saluta il massimo campionato regionale e scivola in Promozione; la formazione femminile cade in trasferta e, complice il pareggio interno del Napoli, torna in Serie B dopo tre stagioni consecutive vissute nella vetrina nazionale più importante.

Il Pomigliano di Guglielmo Tudisco esce sconfitto dallo spareggio-salvezza contro il Real Forio allo stadio Calise. Sull’isola di Ischia, dopo una gara combattuta e decisa ai supplementari, i padroni di casa si affermano con un poker. Non basta la rimonta, da 2-0 a 2-2, alla brigata granata che retrocede. Un clamoroso salto all’indietro per un club che ha vissuto diciassette stagioni consecutive in Serie D tra il 2002/03 e il 2018/19 (con una Coppa Italia vinta nel 2013/14).

Lascia la Serie A invece il Pomigliano Femminile, battuto sul campo del Como e condannato dal pareggio del Napoli contro il Milan. Dopo un’annata disastrosa e con diciotto ko in campionato, la squadra di Roberto Carannante ritrova la cadetteria al termine di un triennio trascorso tra le grandi del calcio italiano.

Da Seregno a Forio, Pomigliano si arrende e vive una delle giornate più difficili della storia recente. Una doppia retrocessione non accolta bene dalla piazza, con i tifosi che attaccano la società per la gestione e per l’operato stagionale.