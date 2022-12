Il Pomigliano annuncia Orfeo come nuovo presidente: riprendono le attività in casa granata

Settimana non semplice per il Pomigliano e per la sua tifoseria. Dopo il ko in Coppa Italia e la comunicazione ufficiale del sodalizio precedente di lasciare il timone, la squadra non è scesa in campo contro il Sant'Antonio Abate nell'ultimo turno di campionato. Una mancata partita che è costata la sconfitta a tavolino e la conseguente penalizzazione in classifica. Il calcio nell'ambiente granata non è andato in archivio e il nuovo presidente del club è Salvatore Orfeo. Già contro lo Sporting Club Ercolanese si prospetta il regolare svolgimento della disputa nella giornata dedicata all'infrasettimanale: "La società ASD Pomigliano comunica che in data odierna sono state riaggiornate tutte le cariche societarie e la presidenza è stata affidata al Sig. Salvatore Orfeo. Il nuovo organigramma societario lavorerà per riorganizzare la rosa della squadra e per garantire il regolare svolgimento del campionato di Eccellenza".