Il Nola a Pomezia per l'impresa sportiva: si giocherà a porte chiuse al Comunale

Un miracolo sportivo per salvaguardare la categoria. La matematica non ha ancora condannato il Nola, ultimo in classifica nel Girone G di Serie D e a meno tre punti dalla prima posizione utile per partecipare agli spareggi playout. Un posto attualmente occupato dal Pomezia che ha il destino dalla sua parte. Il prossimo incontro di campionato, valido per la giornata conclusiva della regular season, metterà davanti proprio le due formazioni. Di mezzo però c’è anche l’Aprilia, chiamata alla trasferta sul campo della Vis Artena. Per i bianconeri sarà il turno decisivo: una vittoria potrebbe non bastare, diventerà di vitale importanza anche il risultato che maturerà dall’altro confronto. Nel frattempo, la notizia delle ultime ore è l’appuntamento a porte chiuse allo Stadio Comunale: “L’SS Nola 1925 comunica che per la gara Pomezia-Nola in programma domenica 7 maggio alle ore 15:00 allo stadio “Comunale” di Pomezia non è stata autorizzata la vendita di biglietti. La gara sarà quindi a porte chiuse per decisione della LND per mancanza della certificazione di agibilità relativa allo stadio”.