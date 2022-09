Tegola sul Napoli: distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro per Politano

"Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center. Lo scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale. L’esterno si è fatto male col Milan ma aveva ugualmente risposto alla convocazione in Nazionale prima di rientrare a Napoli".

Lo fa sapere in una nota il Napoli. Non sono stati resi noti i tempi di recupero per l'attaccante esterno azzurro.