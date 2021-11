Napoli, nuova tegola per Spalletti: un altro azzurro positivo al Covid

Nuova tegola per Luciano Spalletti alla vigilia dell'attesissimo big match contro l'Inter. Matteo Politano è infatti risultato positivo a tampone molecolare per Covid-19 a cui si è sottoposto nella giornata di venerdì.

Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare.

La Ssc Napoli comunica che sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano.

Politano non sarà dunque disponibile per la trasferta di Milano, al pari di Demme, ancora positivo al Covid, e dell'infortunato Ounas.

Per la sua sostituzione, ballottaggio tra Elmas e Lozano.