Politano via dal Napoli? Parla l'agente: "Non sente più la fiducia di Spalletti"

Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli nella finestra di mercato estivo. Di questa possibilità ne ha parlato il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete": "Se è vero che ha chiesto la cessione? Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, non sente più la fiducia del suo allenatore. Ha detto che se fosse arrivata qualche offerta l’avrebbe valutata. La testa fa più delle gambe, perché quando un giocatore sente la piena fiducia e non si sente messo in discussione fa di più. Le prestazioni sono venute a mancare per questo. Vivendo questa situazione ha detto che avrebbe valutato offerte".

"Io lo dico dall’inizio del campionato, ma nessuno si offenda, ogni giocatore ha il suo gioco, ma sicuramente i numeri dicono che il tipo di gioco di Spalletti si addice poco alle caratteristiche di Politano. Come si risolve questa storia? Il giocatore ha spiegato le sue motivazioni giuste e corrette, è giusto che valuti eventuali offerte. Se non arriveranno resterà a Napoli con la testa giusta. Futuro all’estero? Tutti pensano al Valencia di Gattuso. Lui è un estimatore di Politano e sicuramente prenderemo in considerazione la destinazione, è una possibilità. Ma ci possono essere possibilità anche in Italia e in altri posti esteri. Il mercato è ancora fermo, ma le opportunità che arriveranno dovranno essere valutate con scrupolo, perché se deve essere qualcosa ne deve valere la pena”, ha aggiunto Giuffredi.